Созерцание собственного лица меняет работу мозга мужчин, выяснили российские ученые

Ученые НИУ ВШЭ обнаружили неожиданный эффект: когда человек смотрит на фотографию собственного лица, сердечный ритм перестает управлять активностью моторной коры — участка мозга, отвечающего за движение. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Моторная кора — участок мозга, управляющий произвольными движениями тела. У здорового человека ее активность ритмично меняется в такт сердцебиению: нейроны «откликаются» в определенные фазы сердечного цикла. Предполагалось, что вид собственного лица усилит эту связь — ведь лицо неотделимо от образа «я» и тела. Получилось наоборот.

В эксперименте участвовали 15 здоровых мужчин. Им показывали три типа изображений: собственное лицо, лицо постороннего человека и геометрическую фигуру. Параллельно регистрировали электрокардиограмму и проводили транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС) — метод активации конкретного участка коры с помощью кратковременного магнитного импульса. Синхронизировать стимуляцию с ударами сердца позволил алгоритм HarPULL, разработанный Макаровой и соавторами специально для этого исследования.

Оказалось: при просмотре собственного лица связь сердечного ритма с моторной корой ослабевала. По версии авторов, своё лицо — настолько мощный внешний стимул, что мозг «переключается» на него и теряет чувствительность к внутренним телесным сигналам.

Участники с высокой интероцептивной точностью — способностью чувствовать собственное сердцебиение без приборов — исходно демонстрировали более выраженную связь сердце–мозг, и именно у них эффект подавления проявлялся сильнее всего. Исследование может лечь в основу новых методов нейрореабилитации.

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