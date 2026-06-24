Врач назвал два «полезных» продукта, от которых нужно отказаться при запоре

Врач Сети: при запоре стоит отказаться от сыра и зеленых бананов

При запорах зеленые бананы нужно есть ограниченно из-за резистентного крахмала — особого типа углеводов, который плохо переваривается в тонком кишечнике и повышает плотность стула. Также стоит отказаться от продуктов с высоким содержанием жиров, таких как сыр. Об этом астроэнтеролог и гепатолог из США Саурабх Сети рассказал порталу NDTV.

По словам специалиста, при трудностях с опорожнением кишечника стоит временно исключить или сократить потребление продуктов с высоким содержанием жиров и рафинированных углеводов, а также бедных клетчаткой. К ним относятся сыр, белый рис, белый хлеб, чипсы, фастфуд, жареные блюда, шоколад и зеленые бананы.

Медик уточнил, что жиры требуют больше времени и ресурсов для переваривания. Когда их слишком много, пищевой комок дольше задерживается в желудке и кишечнике, а перистальтика (волнообразные сокращения, которые продвигают содержимое) ослабевает. В результате стул формируется медленнее. Кроме того, негативно влиять на пищеварение может употребление алкоголя.

Врач отметил, что клетчатка играет ключевую роль в нормальной работе кишечника. Она увеличивает объем содержимого кишечника и помогает ему быстрее продвигаться по пищеварительному тракту. Поэтому для борьбы с запорами Сети рекомендует включить в рацион продукты, богатые пищевыми волокнами.

Среди наиболее полезных продуктов специалист назвал чернослив, семена льна, овсянку, киви, шпинат, груши и сладкий картофель. Чернослив содержит не только клетчатку, но и сорбитол — природное вещество, которое помогает удерживать воду в кишечнике и облегчает опорожнение.

Также врач предостерег от самостоятельного приема слабительных препаратов без консультации со специалистом. По его словам, в большинстве случаев проблему удается решить с помощью коррекции питания и образа жизни.

Еще одним эффективным способом борьбы с запорами Сети назвал физическую активность. Движение стимулирует сокращения кишечника и способствует более быстрому продвижению пищи по пищеварительному тракту, благодаря чему стул становится более регулярным.

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