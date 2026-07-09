Проблемы с эрекцией могут предшествовать хромоте, предупредили врачи

Terra: проблемы с эрекцией могут говорить о риске развития хромоты у мужчин

Врачи из Бразильского общества ангиологии и сосудистой хирургии предупредили, что эректильная дисфункция может быть ранним признаком заболеваний периферических сосудов и предшествовать появлению перемежающейся хромоты. Об этом сообщает издание Terra.

По словам специалистов, нарушения эрекции в ряде случаев возникают из-за ухудшения кровотока, вызванного поражением артерий. Поскольку сосуды полового члена имеют небольшой диаметр, признаки недостаточного кровоснабжения могут появляться раньше, чем симптомы заболеваний сосудов нижних конечностей.

Медики рекомендуют мужчинам с эректильной дисфункцией не ограничиваться консультацией уролога, а пройти обследование сердечно-сосудистой системы и периферических сосудов. Раннее выявление нарушений кровообращения позволяет своевременно начать лечение и снизить риск дальнейшего прогрессирования заболевания.

Специалисты предупреждают, что без лечения сосудистая патология может привести к развитию перемежающейся хромоты — состояния, при котором во время ходьбы возникают боли в икроножных мышцах, вынуждающие человека останавливаться для отдыха. По мере ухудшения кровоснабжения могут также появляться чувство тяжести и отечность ног, варикозное расширение вен, изменение цвета и температуры стоп, а также длительно незаживающие раны.

Врачи подчеркивают, что эректильная дисфункция не всегда связана с заболеваниями сосудов. Ее причиной также могут быть гормональные нарушения, сахарный диабет, неврологические заболевания, прием некоторых лекарств и психологические факторы. Тем не менее при появлении подобных симптомов специалисты советуют не откладывать обследование, поскольку в ряде случаев они могут свидетельствовать о системных нарушениях кровообращения.

Ранее ученые назвали методы лечения импотенции без «Виагры».