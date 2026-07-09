Стало известно, какие звуки могут менять работу мозга

Когда фоновый звук движется в нашу сторону, мозг воспринимает время как более долгое, чем оно есть на самом деле, — и наоборот: удаляющийся звук заставляет недооценивать продолжительность событий. Механизм объясняется эволюцией: надвигающийся объект требует немедленной реакции, и мозг «ускоряет внутренние часы». К такому выводу пришли японские ученые. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Авторы — Акилле Паскуалотто и Хирото Кавасима из Университета Цукубы — провели эксперимент с 48 добровольцами в возрасте около 22 лет. Всем завязали глаза и разделили на три группы. Первая слышала через наушники нарастающий фоновый звук — как бы приближающийся к ним. Вторая — удаляющийся. Третья — контрольная — слышала перемешанные, нейтральные звуки.

На фоне этих звуков каждому воспроизводили короткий тестовый тон. Сразу после этого участников просили нажать и удерживать пробел ровно столько, сколько, по их ощущению, длился тон. Отклонение от реального значения и показало субъективное искажение времени.

Группа с приближающимся звуком стабильно завышала продолжительность тона: время субъективно ускорялось. Группа с удаляющимся звуком, напротив, недооценивала длительность.

Авторы объясняют эффект через ритмические нейронные осцилляции, которые отсчитывают время. Приближающийся звук повышает бдительность и активирует дофаминовую систему, ускоряя пульс этих осцилляций. В результате мозг «насчитывает» больше временных единиц, чем прошло в действительности.

Это явление имеет эволюционный смысл: организм, способный точнее оценить дистанцию и скорость приближения хищника или другого объекта, успевал среагировать быстрее. Наши «временные искажения» при надвигающихся объектах — наследие этой системы, все еще активной в мозге современного человека.

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