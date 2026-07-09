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Наука

Ученые признали, что все это время ошибались насчет роста волос

NatCom: волос тянется вверх клетками оболочки, а не давлением луковицы
Tetiana Tychynska/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа исследователей установила, что волос растет не за счет давления, которое создает луковица внизу, а благодаря активному движению клеток внешнего корневого влагалища — оболочки, окружающей волосяной стержень. Эти клетки двигаются вниз по спирали, физически тянув волос вверх. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Волосяная луковица расположена в нижней части волосяного фолликула — небольшого кармашка в коже, где формируется волос. Долгое время считалось, что именно луковица «выталкивает» волос наружу: клетки делятся, и нарастающая масса продавливает стержень вверх. Новые данные опровергают эту модель.

Чтобы проверить роль деления клеток, авторы заблокировали этот процесс с помощью специальных препаратов. Вопреки ожиданиям, рост волоса не прекратился. Зато когда исследователи нарушили работу актина — белка, образующего «скелет» клеток и обеспечивающего их подвижность, — рост замедлился более чем на 80%. Это указало на то, что именно механическое движение клеток, а не размножение является движущей силой роста.

Дальнейшие эксперименты с флуоресцентной микроскопией показали, что клетки внешнего корневого движутся вниз по спирали вдоль фолликула. Это движение создает сдвиговое усилие, которое буквально тянет волос вверх — подобно тому, как вращение гайки нагоняет болт.

Открытие меняет представления о механизмах роста волос и потенциально открывает новые подходы к лечению алопеции — облысения. Если потеря волос связана с нарушением подвижности клеток, а не только с гибелью клеток луковицы, то и терапевтические мишени следует искать иначе.

Ранее стало известно, что российские ученые научились выращивать живые клеточные конструкции заданной формы.

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