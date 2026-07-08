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Наука

Развеян миф о том, что женщины по природе моногамны, а мужчины полигамны

Биолог Лидский: по природе женщины не являются абсолютно моногамными
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Распространено убеждение, что желание иметь одного или нескольких сексуальных партнеров связано с полом, якобы самцы полигамны от природы, а вот самки — нет. Однако, как рассказал «Газете.Ru» эволюционный биолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский, этот миф слабо связан с реальностью.

Такое убеждение объясняют тем, что самцы в среднем физиологически вкладывают меньше ресурсов в рождение детей, тогда как самки существенно инвестируют в беременность и рождение потомства. Поэтому в самой простой модели увеличение числа спариваний повышает репродуктивный успех самцов. Самки же оказываются более избирательными, потому что для них качество партнера важнее количества контактов.

«Но в реальности самки тоже не являются абсолютно моногамными. У них тоже могут быть краткосрочные стратегии. Есть данные, показывающие, что, например, число браков в некоторых человеческих популяциях может быть связано с ростом репродуктивного успеха у женщин, но не у мужчин. Это плохо согласуется с грубым тезисом, будто женщина «по природе строго моногамна». В некоторых африканских обществах до 50% детей — внебрачные. Поэтому говорить, что женщины моногамны, а мужчины полигамны, — это упрощение. Склонность к увеличению числа сексуальных контактов у мужчин действительно выражена сильнее чем у женщин, однако картина не черно-белая. Оба пола имеют и долгосрочные, и краткосрочные репродуктивные стратегии», — объяснил Лидский.

Причем в природе есть случаи, когда в моногамии заинтересован именно самец.

«Например, есть и другой фактор: пространственное распределение самок. Если самки сильно рассредоточены, самцу может быть выгоднее закрепиться рядом с одной, чем пытаться контролировать нескольких сразу. Иначе он рискует вообще остаться без доступа к размножению. То есть здесь все действительно напоминает довольно сложную эволюционную «теорию игр», — рассказал Лидский.

Ранее психолог назвала социальные и психологические причины возникновения моногамии.

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