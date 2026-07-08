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Наука

Россиян предупредили о том, что хранить бензин дома или в гараже опасно

Ученый Минин: хранить бензин в объеме более 20 литров в гараже или дома опасно
Global Look Press

Стремясь запастись горючим, водители часто скупают тару, однако как рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры цифровой экономики и управления НовГУ Дмитрий Минин, не нужно хранить бензин дома или в гараже, тем более в пластиковой таре.

«Хранить бензин в объеме более 20 литров в гараже нельзя, а дома тем более — пары бензина ядовиты! Я бы рекомендовал следовать правилам и пользоваться для покупки или хранения только металлическими канистрами: железо, оцинковка, сплавы алюминия. Пластиковые, даже созданные для топлива, лучше рассматривать как временную меру. Если есть вопросы к качеству самой канистры, вполне возможно, что марка пластика не соответствует, и она может просто через несколько минут, часов или дней раствориться при помощи бензина», — отметил Минин.

По его словам, для бензина и дизельного топлива лучше использовать разные канистры, так как остатки дизельного топлива не так хорошо влияют на качество бензина.

Ранее сообщалось, что в России рекордно вырос спрос на канистры для топлива.

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