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Наука

В России создали керамику из редкоземельных элементов для космической промышленности

ЛЭТИ: создана теплоизоляционная керамика для космических кораблей
GAS-photo/Shutterstock/FOTODOM

Группа ученых, в которую вошли специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ), создала пористую керамику на основе фосфатов редкоземельных элементов. Материал сохраняет изоляционные свойства при температуре до 1500°C. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЛЭТИ.

Современные авиационные и космические аппараты работают в условиях экстремально высоких температур. Например, отдельные элементы авиационных двигателей и космической техники могут нагреваться до 1500–1700°C. В таких условиях даже самые прочные металлы постепенно теряют свои свойства, поэтому для их защиты используют специальные теплоизоляционные покрытия.

Однако большинство существующих теплозащитных покрытий имеют ограничение: с ростом температуры они начинают лучше проводить тепло. Из-за этого их эффективность снижается именно тогда, когда защита особенно необходима.

Ученые нашли решение проблемы: в качестве основы они использовали ортофосфаты редкоземельных элементов – особый класс соединений, отличающийся высокой термической устойчивостью (до ≈2000°С). Данные соединения формируют минералоподобные структуры – типа ксенотима (циркона) и монацита, которые служат сырьем редкоземельных элементов и встречается в гранитах и магматических горных породах, в том числе на территории РФ. Полученные материалы демонстрируют уникальное свойство: при повышении температуры окружающей среды они хуже проводят тепло, чем при комнатной температуре. То есть, чем выше температура, тем эффективнее материал защищает конструкцию от перегрева.

«Мы синтезировали материалы на основе твердых растворов фосфатов редкоземельных элементов с ксенотимоподобной структурой (аналогичной структуре минерала циркона). Нам удалось снизить теплопроводность материала сразу двумя способами. Во-первых, полученная керамика обладает достаточной пористостью (около 30%), что приводит к снижению коэффициента теплопроводности в несколько раз по сравнению с беспористыми материалами той же структуры и состава. Во-вторых, путем замещения более легких атомов в решетке ксенотима тяжелыми с образованием твердого раствора, мы увеличили фононное рассеяние на границе фаз и зерен керамики. В совокупности это затрудняет перенос тепла внутри материала», – рассказал доцент кафедры физической химии (ФХ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Мария Еникеева.

Эксперименты показали, что теплопроводность снижается при росте температуры (измерения проводились до 925°C), а температурная стабильность материала сохраняется до 1500–1700°C. Такие материалы могут использоваться для создания теплозащитных покрытий двигателей, элементов космических аппаратов и других конструкций, работающих в условиях экстремально высоких температур до 1700 градусов.

В работе приняли участие специалисты из Физико-технического института им. Иоффе, Петербургского института ядерной физики им. Константинова, НИЦ «Курчатовский институт» и Института химии силикатов им. Гребенщикова.

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