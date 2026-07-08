Приматы более моногамны, нежели другие млекопитающие, рассказала ученый

Вопреки распространенному мнению, социальная и генетическая моногамия среди млекопитающих чаще встречается именно у приматов, далее у хищных и рукокрылых, объяснила «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института общей генетики РАН Елена Мудрик.

Моногамные виды встречаются среди мармозеток, мартышек, гиббонов, мадагаскарских лемуров. Моногамия в животном мире, безусловно, присутствует, но она бывает социальной (когда оба партнера заботятся о потомстве) и генетической (когда партнеры размножаются только друг с другом), а также сезонной и долговременной. Чаще она встречается у птиц, чем у млекопитающих, и в основе этого явления лежат особенности стратегии размножения и вложения ресурсов на выращивание потомства.

«Социальная моногамия в природе возникла как механизм для успешного выращивания потомства: у птиц она встречается чаще потому, что заботу о потомстве оба родителя могут проявлять одинаково (у птиц нет беременности и лактации, как у млекопитающих), кормлением птенцов в равной степени могут заниматься и самцы, и самки. При этом социальная моногамия не равна генетической: и самцы, и самки из социально моногамных пар могут скрещиваться с другими особями для повышения генетического разнообразия своего потомства. У млекопитающих процент моногамии значительно ниже, чем у птиц (около 5% видов). В основном потому, что процесс деторождения и выкармливания новорожденных «монополизирован» самками. Однако бывают исключения. Вопреки распространенному мнению, моногамия среди млекопитающих чаще встречается именно у приматов, далее у хищных и рукокрылых», — отметила Мудрик.

Ранее сообщалось, как связаны эволюция и верность партнеру.