На дне океана обнаружили новый источник опасности для человечества

Международная группа вулканологов с помощью алгоритма искусственного интеллекта идентифицировала на дне Мирового океана 73 ранее неизвестных вулканических кальдеры — гигантских кратерообразных впадин, образующихся после обрушения земной коры над опустевшей магматической камерой. Открытие более чем утраивает число задокументированных подводных кальдер. Работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Кальдера — это не кратер вулкана, а значительно более крупная структура: она возникает, когда вулкан выбрасывает столько магмы, что земная поверхность над опустевшей камерой проседает внутрь. Диаметр кальдер может достигать нескольких десятков километров. Подводные кальдеры опасны: они способны порождать цунами, ударные волны и пепловые выбросы — как показало извержение Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в 2022 году.

Прежде под водой было задокументировано менее 30 таких структур. Вулканолог Андреа Веролино из Университета Париж-Сакле адаптировал алгоритм, изначально созданный для поиска ударных кратеров на Марсе, и применил его к батиметрическим картам — картам рельефа морского дна.

Программа первоначально выдала 87 435 кандидатов. После применения фильтров и ручной проверки осталось 78 предполагаемых кальдер. Пять из них уже фигурировали в каталогах, что подтвердило работоспособность метода, — итого 73 новых объекта.

Из 73 открытых структур 61 расположена не на границах тектонических плит, а во внутренних зонах — в цепочках подводных гор. Девять выявлены в вулканических дугах, восемь — на срединно-океанических хребтах.

Авторы особо выделили семь кальдер, чьи расположение и форма требуют первоочередного изучения с точки зрения вулканической опасности. Конечная цель программы — создать полный глобальный каталог подводных кальдер для совершенствования систем раннего оповещения о цунами.

Ранее была названа возможная угроза от астероида, который пролетит мимо Земли через три года.