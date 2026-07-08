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Наука

Названа главная черта характера долгожителей

IJAPP: «открытость» — главная черта долгожителей
Roman Chazov/Shutterstock/FOTODOM

Люди, живущие в «голубой зоне» Сардинии — регионе с аномально высокой долей столетних, — не отличаются от соседей по физическому здоровью и образу жизни, зато значительно превосходят их по одной черте личности: открытости к новому опыту. Именно она, судя по всему, помогает им оставаться активными до глубокой старости, — показало итальянское исследование. Работа опубликована в журнале International Journal of Applied Positive Psychology (IJAPP).

Психолог Мария Кьяра Фастаме из Университета Кальяри и ее коллеги обследовали 125 жителей острова в возрасте от 71 до 101 года: 55 из них жили в «голубой зоне», 70 — в соседних общинах со схожим социально-экономическим фоном и одинаковым доступом к бесплатной медицине.

Участники прошли тесты на психологическое благополучие, качество жизни, связанное со здоровьем, и пять основных черт личности по модели Big Five: открытость, добросовестность, экстраверсию, доброжелательность и нейротизм. Также оценивались навыки совладания со стрессом и время, проведённое за хобби.

Жители «голубой зоны» не продемонстрировали значимо более высокого качества жизни, связанного со здоровьем. Зато у них оказался достоверно выше уровень открытости — любопытства к миру, готовности к интеллектуальному поиску и новым впечатлениям, — а также лучше навыки совладания и больше времени на стимулирующий досуг.

По мнению авторов, открытость влияет на долголетие опосредованно: человек с высоким уровнем этой черты охотнее заводит новые знакомства, берется за увлечения, продолжает учиться и остается физически активным — тем самым укрепляя именно те привычки, которые замедляют старение.

Другая важная черта — добросовестность — была связана с удовлетворенностью жизнью и хорошими навыками совладания. Нейротизм (склонность к негативным эмоциям) же, напротив, коррелировал с более низким качеством жизни независимо от места проживания.

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