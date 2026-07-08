Названа категория людей, наиболее склонная к синдрому беспокойных ног

Среди пациентов с мигренью синдром беспокойных ног встречается вдвое чаще, чем в общей популяции: по данным нового метаанализа, он диагностируется примерно у каждого пятого — 20% против обычных 5–10%. Исследование, объединившее данные 20 781 пациента, указывает на общую нейробиологическую почву двух расстройств. Работа опубликована в журнале Journal of Sleep Research (JSR).

Мигрень — неврологическое расстройство с повторяющимися приступами пульсирующей головной боли, нередко сопровождаемой тошнотой и гиперчувствительностью к свету и звукам. Синдром беспокойных ног (СБН) — сенсомоторное расстройство: непреодолимое желание двигать ногами из-за неприятных ощущений ползания или ломоты, усиливающихся в покое и по ночам.

Руководитель исследования Симона Раймо из Университета Magna Graecia и ее коллеги провели метаанализ — статистическое объединение данных 30 ранее опубликованных исследований. Суммарная выборка составила более 20 тысяч взрослых с подтвержденной мигренью.

Авторы обнаружили, что риск СБН особенно высок у пациентов с хронической мигренью (приступы ≥15 дней в месяц) и у тех, кто страдает мигренью с аурой — предшествующими приступу зрительными нарушениями (мерцающие пятна, выпадение полей зрения). У пациентов с редкими эпизодическими мигренями без ауры значимой связи выявлено не было.

Биологическая основа сочетания двух расстройств, вероятно, включает дофаминовую систему мозга. При СБН нарушена работа дофаминовых путей, регулирующих движение и сенсорную обработку. При мигрени мозг становится гиперчувствителен к дофамину — что выражается в тошноте, частой зевоте и другой вегетативной симптоматике еще до начала приступа. Второй потенциальный общий механизм — нарушение обмена железа, необходимого для синтеза дофамина.

Некоторые препараты от мигрени могут ухудшать СБН, и наоборот. Авторы рекомендуют врачам проводить скрининг на оба расстройства одновременно.

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