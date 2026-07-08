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Обнаружен новый механизм развития сердечно-сосудистых заболеваний

NCR: найден ранее неизвестный молекулярный механизм гипертрофической кардиомиопатии
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Исследователи из Национального центра сердечно-сосудистых исследований Испании обнаружили ранее неизвестный молекулярный механизм гипертрофической кардиомиопатии и одновременно доказали, что единственный таргетный препарат для этой болезни — мавакамтен — эффективен при разных типах генетических мутаций. Работа опубликована в журнале Nature Cardiovascular Research (NCR).

Гипертрофическая кардиомиопатия — самое распространенное наследственное сердечное заболевание и ведущая причина внезапной сердечной смерти у молодых людей и спортсменов: по данным испанских кардиологов, оно встречается примерно у одного из 250–500 человек. При этой болезни стенки сердца патологически утолщаются, а кардиомиоциты — мышечные клетки сердца — сокращаются с избыточной силой.

Основная причина — мутации в генах саркомерных белков: молекулярных машин, обеспечивающих каждое сердечное сокращение. Белок cMyBP-C, кодируемый геном MYBPC3, — один из наиболее часто мутирующих. До сих пор считалось, что чаще всего такие мутации снижают количество белка. Однако существует подгруппа, где белок производится в норме, но теряет способность взаимодействовать с другими белками.

Первый автор работы Лаура Сен Мартин и ее коллеги сосредоточились на варианте мутации R502W. Они создали мышиную модель с этой мутацией и показали: R502W нарушает взаимодействие cMyBP-C с миозином — молекулярным «мотором» сердечного сокращения. Это и приводит к гиперконтрактильности.

Мавакамтен — первый в мире препарат с целенаправленным механизмом действия при этой болезни: он тормозит активность миозина.

«Наше исследование показывает, что переменная эффективность препарата у разных пациентов не обусловлена типом мутации», — объяснил ведущий автор, руководитель группы молекулярной механики сердечно-сосудистой системы CNIC доктор Хорхе Алегре Себольяда.

Препарат подтвердил эффективность также на лабораторных образцах человеческой сердечной ткани, выращенных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток.

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