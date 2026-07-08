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Наука

В России разработали систему для быстрого поиска антибиотиков против устойчивых бактерий

Сколтех: репортерная система ускоряет поиск антибиотиков
Евгений Козырев/РИА Новости

Ученые Сколтеха разработали обновленную репортерную систему — инструмент для скрининга антибиотиков, нарушающих синтез РНК у грамотрицательных бактерий. Устойчивые к лекарствам штаммы становятся все более опасной угрозой, а новый инструмент позволяет быстро отбирать вещества с нужным механизмом действия. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Грамотрицательные бактерии — такие как синегнойная палочка — имеют дополнительный защитный барьер в виде внешней мембраны, что делает их труднее поддающимися лечению. Синегнойная палочка, распространенная в воде и почве, за последние 50 лет последовательно приобрела устойчивость к нескольким классам антибиотиков и стала опасным возбудителем больничных инфекций.

Одним из перспективных направлений является воздействие на синтез РНК — ключевого посредника, через который бактериальная ДНК «передает команды» на производство белков. Антибиотиков с таким механизмом действия пока мало (главным образом рифампицин и фидаксомицин), поэтому бактерии к ним еще не успели адаптироваться.

Суть репортерной системы — в специальном лабораторном штамме кишечной палочки. Когда тестируемое вещество нарушает транскрипцию (синтез РНК), определенный ген начинает активнее работать и наращивает выработку соответствующей матричной РНК. Эту РНК обнаруживают методом ПЦР в реальном времени — и система выдает сигнал о механизме действия.

«Коллеги формируют базу веществ-кандидатов и присылают их нам на скрининг. Мы тестируем их на бактериях. Допустим, бактерии умирают. Но этого мало: мы хотим знать, почему. Наша репортерная система расшифровывает механизм действия», — пояснил первый автор исследования, биолог Антон Иззи.

«Знание механизма действия позволяет целенаправленно дорабатывать молекулы. Если у бактерии выработалась устойчивость к одному соединению, это не означает тупика: небольшое химическое изменение может вернуть ему эффективность», — заключил научный руководитель работы, старший преподаватель Центра био- и медицинских технологий Сколтеха Дмитрий Лукьянов.

Ранее российские ученые открыли белок, подавляющий метастазы при раке костей.

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