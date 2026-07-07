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Наука

Синдром отмены антидепрессантов можно спутать с рецидивом депрессии

Ученый Алипов: часто синдром отмены антидепрессантов путают с рецидивом депрессии
Владимир Астапкович/РИА Новости

Часто синдром отмены антидепрессантов путают с рецидивом депрессии: в этом случае ему снова назначают антидепрессанты, из-за чего зависимость от них только усиливается, — об этом «Газете.Ru» рассказал ученый-нейробиолог, врач, сотрудник учебного центра им. Бехтеревой Владимир Алипов.

По словам Алипова, больше, чем у половины пациентов, принимающих антидепрессанты, формируется физическая зависимость от препаратов. Примерно такое же бывает и от приема нестероидных противовоспалительных (НПВС). Когда человек слишком часто принимает их, у него возникают абузусные головные боли. Причем чем дольше человек принимает антидепрессанты, тем выше риск развития синдрома отмены.

«В случае абузусных головных болей врачи просто советуют временно отказаться от приема НПВС, и через какое-то время все нормализуется. По идее здесь механизм такой же, но есть нюанс. Часто синдром отмены антидепрессантов путают с рецидивом депрессии. Пациент получает диагноз, начинает принимать антидепрессанты и чувствует себя лучше. Врач или сам пациент решает, что можно прекратить прием. Постепенно дозировка снижается, и все идет нормально. Но через несколько недель человеку снова становится плохо: появляется ажитация, нервозность, трудности с концентрацией, пониженное настроение», — рассказал врач.

Врачи часто интерпретируют это как рецидив депрессии и решают, что нужно снова начать принимать антидепрессанты.

«Это создает замкнутый круг, и многие думают, что у них хроническая депрессия, хотя на самом деле это связано с синдромом отмены», — заключил нейробиолог.

Ранее сообщалось, что антидепрессанты оказались не эффективнее плацебо.

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