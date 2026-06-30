Может ли у человека появиться аллергия на подушку, рассказал врач

Врач Березкина: аллергикам нужно менять подушку раз в два-три года

Аллергия остается одной из наиболее распространенных хронических болезней во всем мире. Среди множества аллергенов особое значение имеют бытовые аллергены, среди которых может быть обычная подушка, рассказала «Газете.Ru» врач-педиатр клиники «Атрибьют» Наталья Березкина.

«Во время сна человек выделяет влагу через кожу и дыхательные пути, а также постоянно теряет микроскопические частицы эпидермиса. Постепенно внутри подушки создается теплая и влажная среда, богатая органическими веществами. Такие условия благоприятны для накопления аллергенов клещей домашней пыли, а также для роста различных микроорганизмов, включая некоторые виды грибов. Это может способствовать появлению или усилению симптомов аллергического ринита и бронхиальной астмы. Именно поэтому многие пациенты отмечают заложенность носа, чихание, кашель или ухудшение самочувствия в ночное время и сразу после пробуждения», — объяснила доктор.

Важную роль играет и наполнитель подушки. Натуральные подушки могут содержать перо и пух птиц. У некоторых людей развивается аллергическая реакция на белки, содержащиеся в перьях, что действительно требует замены подушки. Распространенное мнение о том, что синтетические подушки всегда безопаснее для аллергиков, не имеет убедительного научного подтверждения.

«Синтетические подушки могут накапливать не меньше, а иногда даже больше аллергенов клещей домашней пыли, чем перьевые. Поэтому выбор между натуральным и синтетическим наполнителем не является универсальным решением проблемы аллергии. Для поддержания гигиены сна рекомендовано регулярно менять постельное белье, использовать защитные чехлы для подушек и матрасов, стирать подушки в соответствии с рекомендациями производителя и своевременно заменять их на новые. Также лучше менять подушку каждые 2–3 года, поскольку со временем в ней накапливаются пыль, аллергены и продукты жизнедеятельности микроорганизмов», — заметила доктор.

Если, несмотря на соблюдение этих рекомендаций, симптомы аллергии сохраняются или усиливаются, следует обратиться к врачу-аллергологу.

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