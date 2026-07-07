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Наука

Развеян миф об опасности жирных молочных продуктов

JN: жирные молочные продукты не повышают уровень холестерина в крови
Irina Burakova/Shutterstock/FOTODOM

Ежедневное употребление цельномолочных продуктов в умеренном количестве не приводит к увеличению массы тела, не повышает уровень «плохого» холестерина и не нарушает чувствительность к инсулину. К такому выводу пришли ученые из Канады. Результаты клинического исследования опубликованы в The Journal of Nutrition (JN).

В исследовании приняли участие 74 взрослых человека с избыточной массой тела или ожирением, которых случайным образом разделили на три группы. На протяжении 12 недель одна группа придерживалась низкокалорийной диеты с ограничением молочных продуктов, вторая ежедневно употребляла три порции цельномолочных продуктов в рамках обычной калорийности рациона, а третья также получала три порции жирных молочных продуктов без ограничения общей калорийности питания. Все участники при этом соблюдали рекомендации по здоровому рациону.

Анализ показал, что у людей, ежедневно употреблявших цельномолочные продукты, масса тела, процент жировой ткани, уровень общего холестерина и другие показатели липидного обмена практически не отличались от участников, которые ели их ограниченно. Также исследователи не выявили ухудшения чувствительности тканей к инсулину — показателя, связанного с риском развития сахарного диабета второго типа.

При этом у участников, регулярно включавших в рацион жирные молочные продукты, было отмечено снижение артериального давления. В этой группе также наблюдалось более высокое потребление кальция, белка и витамина D.

Авторы отмечают, что результаты ставят под сомнение распространенное мнение о том, что цельномолочные продукты автоматически повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за содержания насыщенных жиров. По их словам, важно учитывать так называемую «молочную матрицу» — сложную структуру молочных продуктов, в которой жиры, белки, кальций и другие компоненты взаимодействуют между собой и могут влиять на их усвоение и воздействие на организм.

Ранее был развеян миф об опасности молока для щитовидной железы.

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