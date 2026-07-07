Названы овощи, снижающие риск заболеваний легких

Регулярное употребление шпината, мангольда, кресс-салата и другой листовой зелени может снижать риск развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и помогать сохранять функцию дыхательной системы с возрастом. К такому выводу пришли исследователи из Университета Эдит Коуэн (Австралия), результаты работы опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Ученые проанализировали данные почти 180 тысяч взрослых, за которыми наблюдали более десяти лет. Особое внимание они уделили потреблению витамина К1 — формы витамина К, которой особенно богаты шпинат, капуста, брокколи и листовая капуста (кейл).

Выяснилось, что у людей, получавших больше всего витамина К1 с пищей, риск развития ХОБЛ был примерно на 16% ниже, чем у участников с минимальным потреблением. Кроме того, у любителей зелени показатели функции легких оказались лучше: во время дыхательных тестов они могли вдохнуть и выдохнуть больший объем воздуха.

Наиболее выраженная связь наблюдалась у курильщиков и людей, работающих в условиях повышенного загрязнения воздуха, например при воздействии пыли и промышленных испарений.

Исследователи предполагают, что витамин К1 может активировать белок, необходимый для поддержания эластичных волокон легочной ткани. Именно эти волокна позволяют легким свободно расширяться и сжиматься при дыхании. При ХОБЛ они постепенно разрушаются, из-за чего человеку становится все труднее дышать. Однако авторы подчеркивают, что этот механизм пока остается гипотезой и требует дополнительного изучения.

Интересно, что аналогичной связи для витамина К2, который содержится преимущественно в мясе, яйцах и молочных продуктах, обнаружить не удалось.

Авторы подчеркивают, что исследование выявило статистическую связь но не доказывает, что именно листовая зелень предотвращает заболевание. При этом они напоминают: самым эффективным способом защитить легкие по-прежнему остается отказ от курения и снижение воздействия загрязненного воздуха.

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