Миллионы людей сдают не тот анализ на холестерин, предупредили ученые

Анализ на аполипопротеин B (apoB) — показатель, который напрямую считает вредные частицы холестерина в крови, — лучше стандартного теста на ЛПНП определяет, кому нужно назначать статины, и позволяет предотвратить больше инфарктов и инсультов при тех же затратах. Таков вывод исследования, опубликованного в журнале JAMA.

Автор работы — Кьяран Коли-Линч, доцент кафедры профилактической медицины Северо-Западного университета. Его группа создала компьютерную симуляцию, моделирующую здоровье 250 тысяч взрослых американцев, которым показана статиновая терапия, но у которых пока нет явных сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи сравнили три стратегии управления лечением: по уровню ЛПНП («плохого» холестерина, цель <100 мг/дл), по уровню не ЛПНП холестерина (цель <118 мг/дл) и по уровню apoB (цель <78,7 мг/дл). Если пациент не достигал целевого показателя, лечение усиливали: сначала переводили на более мощный статин, затем добавляли эзетимиб.

Разница между тестами — в том, что они измеряют. ЛПНП показывает концентрацию холестерина в частицах, но не их количество. ApoB же считает сами частицы: каждая несет одну молекулу аполипопротеина B, и именно частицы, а не холестерин в них, «застревают» в стенке артерии и вызывают бляшки. По словам Коли-Линча, это делает apoB более точным показателем сердечно-сосудистого риска.

Симуляция показала: стратегия на основе apoB стабильно превосходит обе альтернативы — она предотвращает больше инфарктов и инсультов и остается экономически выгодной. Это первый анализ, доказывающий одновременно клиническую эффективность и рентабельность перехода на apoB. Авторы подчеркивают, что результат особенно актуален: в 2026 году Американская кардиологическая ассоциация выпустила обновлённые рекомендации, расширив показания для начала лечения в более молодом возрасте.

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