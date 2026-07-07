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Наука

В космосе обнаружили «окно» в древнюю Вселенную

Astronomy & Astrophysics: обнаружен 31 квазар из числа древнейших
NASA

Международная группа астрономов обнаружила 31 квазар из числа древнейших — и сразу два из них установили новый рекорд: они испустили свет, когда Вселенной было лишь 670 миллионов лет от роду. Это сделало их ярчайшими объектами эпохи, когда Вселенная только начинала обретать современный облик, а исследование открыло новые возможности для изучения первых черных дыр. Работа опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.

Квазар — это ядро далекой галактики, в котором сверхмассивная черная дыра поглощает окружающее вещество с чудовищной скоростью. Поглощение сопровождается выбросом колоссального количества энергии, поэтому квазары видны на расстоянии миллиардов световых лет и являются главными «маяками» ранней Вселенной.

Автор исследования Джозеф Хенауи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре пояснил: «Эти чудовища, масса которых в сотни миллионов раз превышает солнечную, каким-то образом уже существовали, когда Вселенная была в младенчестве. У нас пока нет хорошего объяснения, как они успели так быстро вырасти».

Обнаружение стало возможным благодаря телескопу «Евклид» Европейского космического агентства. Он наблюдает с орбиты, минуя инфракрасное свечение атмосферы, и охватывает площадь неба, недоступную наземным обсерваториям. Два самых древних квазара имеют красное смещение 7,69 и 7,77 — это означает, что их свет прошел через расширяющуюся Вселенную настолько долго, что вытянулся в инфракрасный диапазон. При красном смещении 7 Вселенная была моложе 6% своего нынешнего возраста. Это время называется эпохой реионизации — периодом, когда излучение первых звезд и квазаров ионизировало водород, заполнявший межгалактическое пространство.

Открытие более чем вдвое увеличило число известных квазаров из этой эпохи. В поиске исследователи использовали алгоритмы машинного обучения, просеивавшие десятки миллионов источников. Следующая цель команды — найти квазар с красным смещением выше 8, существовавший в первые 630 миллионов лет после Большого взрыва.

Ранее впервые был получен сигнал с горизонта событий черной дыры.

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