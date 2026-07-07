Названа категория людей, сильнее страдающая от побочных эффектов лекарств

Люди с высоким уровнем нейротизма — склонности к тревоге, пессимизму и эмоциональной нестабильности — значительно сильнее страдают от побочных эффектов медикаментов, причем не потому, что препараты реально действуют на них иначе, а потому что они заранее ожидают худшего, — выяснили психологи из Марбургского университета. Исследование опубликовано в журнале Journal of Personality.

Авторы под руководством Антона Фишера привлекли 275 здоровых добровольцев (18–65 лет). Перед экспериментом участники прошли опросники на нейротизм и сообщили о своих обычных физических симптомах. Затем их разделили на группы: одним давали настоящий препарат сульпирид (400 мг — доза, при которой у здоровых людей обычно нет побочных эффектов), другим — плацебо. При этом одну половину на плацебо предупреждали, что препарат может вызвать нежелательные реакции, другую — что они получают «безвредный сахарный шарик».

После нескольких часов ожидания участники повторно оценивали свое самочувствие. Оказалось: ни реальный препарат, ни словесное предупреждение само по себе не предсказывали роста симптомов. Главным фактором были личностные черты: люди с высоким нейротизмом и высокими ожиданиями побочных эффектов испытали наибольший их прирост.

По мнению авторов, часть связи не проходит через сознательные ожидания: тревожные люди имеют повышенную «телесную бдительность» — они лучше замечают обычные сигналы тела (урчание в желудке, легкую слабость) и интерпретируют их как побочный эффект. Авторы советуют врачам у тревожных пациентов формулировать риски позитивно: «95% пациентов переносят этот препарат без последствий», а не перечислять все возможные жалобы.

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