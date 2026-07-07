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Наука

Названа эффективная немедикаментозная замена антидепрессантов

Нейробиолог Алипов: при легкой депрессии антидепрессанты может заменить забота
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Есть несколько альтернативных вариантов лечения депрессии. Если человек страдает от депрессии легкой тяжести, то иногда достаточно изменения образа жизни или заботы со стороны близких людей, — об этом «Газете.Ru» рассказал в интервью ученый-нейробиолог, врач, сотрудник учебного центра им. Бехтеревой Владимир Алипов.

«Причем иногда этот метод работает даже лучше, чем антидепрессанты. Забота тоже может помочь, Обычно, когда человек оказывается в больнице, у него может возникнуть ощущение, что о нем заботятся, что он небезразличен. В случае депрессии это важно. Даже есть работа, показывающая, что однократное посещение врача во время клинического исследования дает эффект в группе плацебо, приближается к эффекту в группе антидепрессантов. Однако, если человек посещает врача четыре раза, эффект становится таким же или даже более выраженным. Это говорит о том, что само по себе хорошее отношение к пациенту, особенно при депрессии, может иметь сильный терапевтический эффект», — объяснил Алипов.

Но бывает и такое, что человеку лучше не становится: тогда пациенты могут позволить себе психотерапию, которая вполне себе может заменить антидепрессанты.

«У психотерапии есть ряд преимуществ: нет синдрома отмены, побочных эффектов, и она показывает более стабильные эффекты в плане ремиссии. Но не все могут позволить себе психотерапевта, и тогда единственным выходом может стать фармакотерапия, то есть антидепрессанты. Каждый случай индивидуален и, к сожалению, антидепрессанты — единственный вариант для некоторых пациентов. Если у человека нет доступа к другим методам лечения, даже если антидепрессанты действуют как плацебо, это может дать ему первый ответ и улучшение. Первичное улучшение, пусть и небольшое, может помочь человеку переключиться на психотерапию или изменить свой образ жизни», — заключил Алипов.

Ранее нейробиолог развеял миф о том, что депрессия возникает из-за недостатка серотонина.

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