Нейробиолог развеял миф о том, что депрессия возникает из-за недостатка серотонина

Депрессия традиционно ассоциируется с дефицитом нейромедиаторов, особенно серотонина. Но на самом деле ситуация гораздо сложнее: роль гормона счастья в развитии заболевания минимальна, и у многих людей с депрессией уровень серотонина в норме, рассказал «Газете.Ru» ученый-нейробиолог, врач, сотрудник учебного центра им. Бехтеревой Владимир Алипов.

«Это моноаминовая теория депрессии, которая считается одной из наиболее поддерживаемых среди врачей (и среди обычных людей) относительно причин развития эндогенной депрессии. Согласно ей, депрессия развивается из-за нарушений баланса биогенных аминов — дофамина, норадреналина и серотонина. Сначала ученые действительно думали, что депрессия связана с серотонином. Они считали, что в мозге происходят изменения, из-за которых уровень этого гормона снижается. Это представление породило разработку современных антидепрессантов», — объяснил Алипов.

По его словам, ученые выяснили, что если серотониновая система какую-то роль в этом во всем играет, то очень незначительную.

«Крупные метаанализы и зонтичные обзоры, включая работу ученых из Университетского колледжа Лондона (2022 год), не обнаружили убедительных доказательств того, что депрессия связана с пониженной концентрацией или активностью серотонина. Они также не выявили разницы в уровнях серотонина и его метаболитов в крови или спинномозговой жидкости между людьми с депрессией и здоровыми участниками. Поэтому серотониновая теория депрессии отошла с первого плана на второй. У большей части пациентов с депрессией с системой серотонина все хорошо. В организме нет недостатка серотонина, поэтому дополнительный прием триптофана (аминокислоты, которая участвует в его синтезе) не имеет смысла. Хотя многие рекламные кампании утверждают обратное. Более того, есть люди с депрессией, у которых, наоборот, есть профицит серотонина», — заметил нейробиолог.

