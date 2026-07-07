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Наука

Активный компонент рыбьего жира не улучшает работу мозга, выяснили ученые

EBioMedicine: докозагексаеновая кислота в рыбьем жире не улучшает работу мозга
valerii vysotkov/Shutterstock/FOTODOM

Лобавки с рыбьим жиром, содержащие высокие дозы докозагексаеновой кислоты (DHA), не помогают замедлить возрастные изменения мозга и улучшить когнитивные функции. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Калифорнии. Результаты исследования опубликованы в журнале EBioMedicine.

Докозагексаеновая кислота (DHA) — одна из омега-3 жирных кислот, которой особенно богаты жирные сорта рыбы и рыбий жир. Считается, что она необходима для нормальной работы нервных клеток, поэтому многие принимают такие добавки в надежде снизить риск возрастного ухудшения памяти и болезнь Альцгеймера.

В двухлетнем исследовании приняли участие 365 человек в возрасте от 55 до 80 лет без деменции, но с одним или несколькими факторами риска ее развития. Все участники потребляли мало DHA с пищей. Добровольцев случайным образом разделили на две группы: одна ежедневно получала по два грамма DHA, другая — плацебо.

Через шесть месяцев анализы показали, что прием добавки действительно значительно повышал уровень DHA в спинномозговой жидкости, то есть жирная кислота успешно проникала в центральную нервную систему. Однако эиим положительные эффекты ограничивались.

Спустя 24 месяца ученые не обнаружили различий между группами ни в объеме головного мозга по данным МРТ, ни в результатах когнитивных тестов, оценивающих память, внимание и мышление. Частота побочных эффектов также оказалась одинаковой, а серьезных осложнений, связанных с приемом DHA, зафиксировано не было.

По словам руководителя исследования Хусейна Ясина, результаты показывают, что, несмотря на важную роль омега-3 жирных кислот в работе мозга, прием добавок с рыбьим жиром сам по себе не защищает от возрастного снижения когнитивных функций и не может рассматриваться как доказанный способ профилактики болезни Альцгеймера.

Ранее у омега-3 нашли скрытое опасное свойство.

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