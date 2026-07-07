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Наука

Ученые выяснили, почему римских императоров убивали чаще, чем китайских

EcoLetters: римских императоров убивали вдвое чаще, чем китайских
Fernando Cortes/Shutterstock/FOTODOM

Историки из Оксфордский университет выяснили, почему правители Римской империи погибали насильственной смертью почти вдвое чаще, чем императоры древнего Китай. Как показал анализ, опубликованный в журнале Economics Letters, главную роль сыграло особое положение армии, которая в Риме фактически могла назначать и свергать императоров.

Исследователь проанализировал судьбы 155 правителей, правивших с 27 года до н. э. по 476 год н. э.: 97 римских и 58 китайских императоров. Оказалось, что 60,8% римских императоров погибли в результате убийств, казней, военных мятежей, гражданских войн или были вынуждены покончить с собой. В Китае такой исход постиг лишь 31% правителей.

Различалась и продолжительность правления. В Риме император в среднем удерживал власть 7,5 года, тогда как в Китае — почти 12 лет.

Автор работы связывает эту разницу с так называемой «военной ловушкой». Римские легионы воспринимали себя не только как армию, но и как политическую силу, которая вправе выбирать нового императора. Полководец, пришедший к власти благодаря войскам, должен был щедро вознаграждать солдат деньгами, землей и привилегиями. Если ожидания не оправдывались, армия нередко поддерживала нового претендента.

Статистика подтверждает эту закономерность: среди римских императоров, получивших власть благодаря армии или военному перевороту, 75,7% погибли насильственной смертью. Более 60% всех таких смертей были напрямую связаны с военными конфликтами — восстаниями, гражданскими войнами или поражениями в сражениях.

В Китае ситуация была иной. Хотя дворцовые заговоры и убийства тоже происходили, армия не обладала самостоятельным политическим влиянием. Перевороты чаще организовывали придворные группировки, регенты, евнухи или родственники императора, используя войска лишь как инструмент борьбы за власть.

По мнению автора исследования, полученные результаты помогают лучше понять не только историю древних государств, но и современные политические системы. Страны, где армия становится самостоятельным центром власти и способна определять, кто будет править, как правило, оказываются менее стабильными и чаще сталкиваются с государственными переворотами.

Ранее ученики обнаружили древнюю римскую виллу под школьным спортзалом.

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