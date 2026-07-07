Россиянам рассказали, когда поцелуй может быть смертельно опасен

6 июля отмечался Всемирный день поцелуя. Старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов назвал семь физиологических фактов о поцелуе, большинство из которых неожиданны даже для биологов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

За десять секунд поцелуя партнеры обмениваются примерно 80 миллионами бактерий, около 20% которых уникальны для каждого. Чаще всего передаются стрептококки. Они же, попадая в ротовую полость, стимулируют иммунитет вырабатывать антитела класса IgA — белки-защитники, формирующие дополнительный барьер на слизистой.

При этом поцелуй — это мини-тренировка. В нем участвуют 34 мышцы лица и 112 мышц шеи, плечевого пояса и туловища. Одновременно активируются пять пар черепных нервов, управляющих мимикой, тактильной чувствительностью губ, пульсом и выделением слюны. Регулярная работа лицевых мышц улучшает кровоснабжение кожи и замедляет возрастные изменения.

Поцелуй также снижает артериальное давление. Выброс окситоцина — «гормона привязанности» — расслабляет мышечные стенки сосудов, которые расширяются и пропускают кровь свободнее. Гипотензивный эффект сохраняется от 10 до 30 минут.

Снижение уровня кортизола при поцелуе создает благоприятный фон для нормализации липидного обмена — уменьшается концентрация триглицеридов и растет уровень «хорошего» холестерина. Это снижает риск атеросклероза.

Усиленное слюноотделение во время поцелуя вымывает бактерии и нейтрализует кислоты, разрушающие зубную эмаль. Слюна содержит лизоцим, лактоферрин и другие антимикробные компоненты.

В 2025 году ученым впервые удалось «заснять» нейронный «поцелуй» в мозге. Синаптические пузырьки касаются мембраны соседней клетки, передают нейромедиатор и отходят — этот процесс назвали схемой «поцелуй-сжатие-бег». Его нарушения лежат в основе болезни Паркинсона и депрессии.

Поцелуй может вызвать аллергическую реакцию. Белки-аллергены из пищи или лекарств партнера сохраняются в его слюне и при передаче способны запустить иммунный ответ — вплоть до анафилактического шока у людей с высокой чувствительностью.

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