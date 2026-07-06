Большое количество ушной серы может указывать на диабет

Количество ушной серы может увеличиться при метаболическом синдроме, гиперхолестеринемии, сахарном диабете, из-за раздражения ушного прохода, например, долгим ношением наушников, анатомических причин или стресса, — об этом «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры оториноларингологии Пироговского Университет Елена Радциг.

Ушная сера — важный естественный защитный фактор, которая увлажняет кожу наружного слухового прохода и содержит ряд местных защитных факторов (лизоцим, иммуноглобулин А), в комбинации с секретом потовых желез создает кислую среду (уровень pH 4,5-5,0), предотвращающую размножение грибков и бактерий.

«Ее количество зависит от множества факторов. Например, среди причин повышенного образования ушной серы могут быть генетические и анатомические особенности, характерные для каждого конкретного человека (например, извилистость и узость слухового прохода), раздражения кожи наружного слухового прохода посторонними предметами (длительное нахождение в слуховом проходе наушников, телефонных гарнитур, слуховых аппаратов), реакция на эмоциональный стресс, метаболический синдром, гиперхолестеринемия и сахарный диабет. Также много ушной серы может быть у детей, подростков и пожилых людей», — объяснила врач.

Если кажется, что серы в ушах слишком много, то лучше обратиться к врачу, а не пытаться вычистить все самостоятельно, советует профессор.

«Не нужно использовать ушные палочки (или другие предметы) при избыточном серообразовании, лучше обратить внимание на специальные препараты — церуменолитики или удалять серные пробки у врача. Дело в том, что ухо очищается самостоятельно: при разговоре, глотании, жевании вследствие движения стенок наружного слухового прохода возможно «самоочищение» его от серных масс. Если же чистить уши самостоятельно, то есть риск того, что сера «забьет» слуховой проход», — заметила врач.

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