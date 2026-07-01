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Наука

Как избежать отита после купания, рассказал врач

Врач Новикова: избежать отита пловца после купания можно четырьмя способами
aleks333/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы избежать отита после купания, важно держать уши максимально сухими, не лезть внутрь уха палочками и другими предметами, правильно выбирать место купания, а также при склонности к отитам использовать защиту, рассказала «Газете.Ru» врач-оториноларинголог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова.

Отит пловца (острый наружный отит) — это воспаление кожи слухового прохода от ушной раковины до барабанной перепонки. Чаще всего его вызывают бактерии, которые любят тепло и влажность: синегнойная палочка, стафилококк и другие микроорганизмы из воды и с кожи.

«Первое — нужно держать уши максимально сухими. После плавания аккуратно промокнуть уши полотенцем снаружи и у входа в слуховой проход, наклонить голову в сторону, чтобы дать воде вытечь. Можно несколько раз легко потрясти головой или подпрыгнуть на одной ноге. Второе — не лезть внутрь уха палочками и другими предметами. Сера — естественная защита, а палочки только проталкивают ее глубже и травмируют кожу. Именно микротравмы плюс вода — классический путь к отиту пловца. Третье — выбирать место для купания с умом. Риск выше в теплых, «цветущих» водоемах, где много бактерий и водорослей. Наконец, при склонности к отитам использовать защиту. Это могут быть специальные водонепроницаемые беруши и шапочка», — объяснила доктор.

Типичные симптомы — нарастающая боль в ухе (часто усиливается при нажатии на козелок или потягивании за ушную раковину), ощущение заложенности, зуд, иногда выделения из уха и снижение слуха.

«По современным рекомендациям «ухо пловца» лечат в основном местно: очищают слуховой проход и назначают ушные капли с комбинацией антибиотика и противовоспалительного компонента. Большинству пациентов не нужны системные антибиотики, если нет распространения инфекции. При правильной терапии боль начинает уменьшаться в течение 1–2 дней, а полное выздоровление обычно занимает до недели», — заключила врач.

Ранее врач рассказала о том, в каких случаях сквозняк может вызвать отит.

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