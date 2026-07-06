Названы пять неэффективных методов продления жизни

Витаминные капельницы, добавки для улучшения работы митохондрий, «антивозрастные» БАД, инъекции пептидов и использование смарт-устройств не гарантируют увеличения продолжительности жизни. Об этом в интервью Marie Claire рассказали врачи превентивной медицины Хью Койн, Мохаммед Энаят и Мика Энгель.

По словам специалистов, к наиболее спорным средствам относятся добавки для повышения уровня NAD+ — например, с никотинамидрибозидом (NR) и никотинамидмононуклеотидом (NMN). Их часто рекламируют как способ замедлить старение, улучшить работу митохондрий и повысить уровень энергии. Однако клинические исследования пока не подтвердили, что такие добавки способны продлевать жизнь или существенно замедлять возрастные изменения у людей.

Врачи также призвали с осторожностью относиться к многочисленным «антивозрастным» БАДам. Чаще всего это комплексы с ресвератролом, спермидином, кверцетином и высокими дозами коллагена. Несмотря на перспективные результаты лабораторных исследований, убедительных доказательств их эффективности для продления жизни человека пока нет.

Отдельно специалисты упомянули внутривенные витаминные капельницы, которые позиционируются как средство для «детокса», восстановления энергии и омоложения. При отсутствии дефицита витаминов их преимущества не доказаны, а сама процедура сопряжена с риском инфекций и других осложнений.

К спорным методам врачи отнесли и инъекции некоторых пептидов, популярные в среде биохакеров. Речь идет, в частности, о BPC-157, который рекламируют для ускорения заживления тканей, CJC-1295 и ипаморелине, стимулирующих выработку гормона роста, а также эпиталоне, которому приписывают способность замедлять старение.

Кроме того, специалисты предупредили о чрезмерном увлечении гаджетами для мониторинга здоровья. Смарт-часы, кольца, фитнес-браслеты, непрерывные мониторы глюкозы у здоровых людей и другие устройства помогают отслеживать показатели организма, но сами по себе не улучшают здоровье и могут провоцировать излишнюю тревожность и навязчивый контроль.

«Самая большая ошибка — думать, что долголетие можно купить в интернете», — отметил Хью Койн. По словам врачей, ни одна добавка или дорогостоящая процедура не компенсируют недостаток сна, малоподвижный образ жизни, неправильное питание или курение.

Ранее была названа ожидаемая продолжительность жизни россиян в 2035 году.