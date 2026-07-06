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Наука

Мигрень временно перестраивает работу мозга, выяснили ученые

NeuroImage: приступ мигрени временно повышает гибкость нейронных сетей
Dragana Gordic/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Мичиганский университет выяснили, что у людей с мигренью мозг обычно работает менее гибко, однако во время самого приступа его активность временно становится более хаотичной. По мнению авторов, этот процесс может быть своеобразной «перезагрузкой» нейронных сетей. Результаты исследования опубликованы в NeuroImage.

В исследовании приняли участие 66 человек: здоровые добровольцы, пациенты с эпизодической мигренью и люди с хронической формой заболевания. С помощью функциональной МРТ ученые оценили так называемую энтропию мозга — показатель, отражающий разнообразие и непредсказуемость нейронной активности. Чем выше энтропия, тем гибче мозг обрабатывает информацию и адаптируется к изменениям.

Оказалось, что у людей с мигренью энтропия мозга в среднем ниже, чем у здоровых участников, а при хронической форме заболевания это снижение выражено сильнее. Чем дольше человек страдал мигренью и чем чаще возникали приступы, тем более «жесткой» становилась работа нейронных сетей.

Однако во время приступа исследователи зафиксировали противоположный эффект. В областях мозга, отвечающих за обработку зрительных, слуховых и других сенсорных сигналов, энтропия временно возрастала. Дополнительный анализ показал, что речь идет не о случайном шуме, а о так называемой хаотической динамике — состоянии, при котором мозг становится более чувствительным к изменениям и выходит из привычных шаблонов работы.

Авторы предполагают, что приступ мигрени может временно нарушать слишком стабильную работу нейронных сетей, позволяя мозгу перейти в более гибкое состояние. Вместе с тем исследование не доказывает, что этот процесс приносит пользу организму, и пока не объясняет, почему такая перестройка сопровождается сильной головной болью.

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