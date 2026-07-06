Врачи назвали максимально допустимое время сидения на унитазе

Врач Миллиен: на унитазе можно сидеть не более пяти минут

Проводить на унитазе более пяти минут не рекомендуется, поскольку длительное сидение может повысить риск геморроя и других заболеваний прямой кишки. Об этом рассказали гастроэнтерологи Мелисса Хершман (Орегонский университет науки и здоровья) и Валентайн Миллиен (Больница Хьюстон Методист). Экспертов цитирует издание Daily Mail.

По словам специалистов, в норме опорожнение кишечника должно происходить без длительного ожидания и сильного натуживания. Именно чрезмерное напряжение считается основным фактором риска, однако продолжительное пребывание на унитазе также может негативно влиять на здоровье.

Валентайн Миллиен рекомендует прекращать попытки опорожнения кишечника, если в течение пяти минут этого не произошло. Вместо того чтобы продолжать сидеть, лучше вернуться к этому позже, когда появится естественный позыв.

По мнению врачей, регулярное длительное сидение на унитазе способствует повышению давления на сосуды прямой кишки. В результате возрастает риск развития геморроя, появления анальных трещин, нарушений работы кишечника и ослабления мышц тазового дна.

Отдельное внимание специалисты уделили использованию смартфона в туалете. По их словам, чтение новостей или просмотр социальных сетей нередко заставляют людей проводить на унитазе значительно больше времени, чем это необходимо, тем самым увеличивая нагрузку на органы малого таза.

Врачи также напомнили, что регулярные изменения характера стула, появление крови, боли или другие необычные симптомы требуют консультации специалиста. Подобные признаки могут быть связаны не только с геморроем, но и с более серьезными заболеваниями кишечника.

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