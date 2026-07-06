Врачи рассказали, о чем говорит выпадение волос на пальцах ног

Выпадение волос на стопах и пальцах ног может быть одним из первых признаков серьезных проблем со здоровьем, таких как нарушение кровообращения. Об этом в интервью The Washington Post (WP) рассказали дерматолог Гэри Голденберг и хирург-подолог Джеффри Делотт.

По словам врачей, исчезновение волос на ногах может свидетельствовать о проблемах с кровообращением — из-за недостаточного притока крови волосяные фолликулы перестают получать питание, что приводит к выпадению волос. Такое состояние может быть связано с заболеваниями сосудов и требует консультации специалиста.

Медики также рекомендуют обратить внимание на долго не заживающие раны, онемение, жжение и покалывание в стопах. Эти симптомы могут указывать на поражение нервов, дефицит витамина B12 или сахарный диабет. Еще один тревожный признак — внезапная сильная боль в большом пальце ноги. По словам доктора Делотта, она нередко становится первым проявлением подагры.

Кроме того, врачи советуют не игнорировать красное зудящее пятно на внутренней стороне лодыжки. Оно может возникать при хронической венозной недостаточности, когда кровь застаивается в венах нижних конечностей. Без лечения это заболевание способно привести к образованию трофических язв.

«Изменения ногтей также могут многое рассказать о состоянии организма. Пожелтение и утолщение ногтей часто связано с грибковой инфекцией или псориазом, а ломкость, выраженные борозды или ложкообразная форма могут свидетельствовать о дефиците железа, нехватке питательных веществ или других заболеваниях», — заключили медики.

Ранее врач назвал признаки плохого кровообращения мозга.