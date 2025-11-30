Врач назвал признаки плохого кровообращения мозга

Врач Шишонин: «пятна» перед глазами могут говорить о плохом кровообращении мозга

Одышка после слабой или умеренной физической нагрузки, нехарактерные головокружения и «мушки» перед глазами могут быть признаками плохого кровоснабжения мозга. Об этом кандидат медицинских наук и кардиолог Александр Шишонин сообщил в своем Telegram-канале.

Нарушение мозгового кровообращения (НМК) — это состояние, при котором в головной мозг или его часть поступает меньше крови, что может привести к необратимым повреждениям тканей.

По словам эксперта, главная причина таких нарушений — проблемы с сосудами. Первый настораживающий симптом — одышка после умеренной нагрузки, например подъема по лестнице. Второй — головокружения, которые могут возникать даже при привычной активности. Третий признак связан со зрением: временное «выпадение» участков поля зрения, появление точек или размытость изображения.

Врач подчеркнул, что появление таких симптомов должно служить поводом для проверки состояния сердца, а также сосудов головы и шеи. Кардиолог добавил, что обнаруженные нарушения не устраняются одними таблетками: для восстановления кровоснабжения необходимы изменения образа жизни, включая сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки.

