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Наука

Повышенный уровень сахара в крови связали с быстрым старением мозга

MolPsy: повышенный уровень глюкозы в крови может ускорять старение мозга
Shutterstock

Исследователи из Цзилиньского университета и Китайского медицинского университета выяснили, что повышенный уровень глюкозы в крови связан с более быстрым старением мозга и повышенным риском ряда неврологических заболеваний. Результаты исследования опубликованы в Molecular Psychiatry (MolPsy).

Ученые использовали данные британского биобанка UK Biobank, включающие МРТ головного мозга, результаты анализов крови и генетическую информацию десятков тысяч участников. С помощью алгоритмов машинного обучения исследователи научились оценивать так называемый «возраст мозга» по снимкам МРТ, а затем сравнили его с реальным возрастом человека.

Анализ показал, что среди множества изученных метаболических показателей именно уровень глюкозы в крови оказался наиболее тесно связан с ускоренным старением мозга. У людей с повышенной концентрацией глюкозы мозг чаще выглядел старше своего фактического возраста, а статистический анализ указал, что эта связь может быть не просто совпадением, а иметь причинный характер.

Кроме того, высокий уровень глюкозы оказался связан с повышенным риском семи заболеваний мозга, включая болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, сосудистую деменцию, инсульт, депрессию и тревожные расстройства. Также у таких людей чаще наблюдалось уменьшение объема различных областей мозга, ухудшение когнитивных функций и двигательной активности.

По мнению ученых, контроль уровня сахара в крови может стать одним из направлений профилактики возрастного снижения когнитивных функций и нейродегенеративных заболеваний. При этом исследование показывает лишь связь между этими факторами и не означает, что избыток глюкозы неизбежно приводит к развитию заболеваний мозга.

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