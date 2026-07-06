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Наука

Китайская ракета вывела на орбиту Земли группу интернет-спутников

CCTV: ракета-носитель «Чанчжэн-8А» вывела на орбиту земли 20 интернет-спутников
Dima Zel/Shutterstock/FOTODOM

Ракета-носитель «Чанчжэн-8А» успешно вывела на орбиту Земли 20 интернет-спутников для SpaceSail Constellation, который является китайским аналогом американской системы Starlink. Об этом сообщает телеканал CCTV.

Ракету среднего класса запустили с космодрома Эньчан на острове Хайнань. Это уже 14-я группа спутников, выведенная на орбиту. Теперь на ней находится 238 таких космических аппаратов. Всего госкомпания Shanghai Spacesail Technologies планирует запустить в космос 12 тысяч аппаратов.

До этого сообщалось, что правительство Бразилии ищет замену спутниковой связи Starlink после конфликта с Илоном Маском и ведет переговоры с китайским провайдером спутниковой связи о сотрудничестве. Отмечается, что Shanghai Spacesail Technologies может составить конкуренцию интернет-сервису Starlink.

Ранее ученые пожаловались на мощные помехи от спутников Starlink.

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