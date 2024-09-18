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Ученые пожаловались на мощные помехи от спутников Starlink Илона Маска

A&A: новые спутники Starlink дают в 32 раза больше помех, чем старые аппараты

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SpaceX

Международная группа астрономов из Нидерландов, Великобритании, Франции и других стран заявила, что новые спутники интернет-связи Starlink компании миллионера Илона Маска SpaceX производят сильные радиопомехи, мешающие наблюдениям за космосом. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy&Astrophysics (A&A).

Данное исследование проводилось с использованием радиотелескопа LOFAR, в ходе которого 19 июля 2024 года было проведено два обширных сеанса наблюдений продолжительностью по одному часу, охватывающих радиочастоты выше и ниже диапазона FM-вещания, используемого радиостанциями, принимаемыми вашим домашним радиоприемником.

В ходе этих наблюдений группа обнаружила непреднамеренное электромагнитное излучение практически от всех наблюдаемых спутников Starlink, включая спутники как первого, так и второго поколения.

Анализ показал, что эти спутники V2-mini излучают в 32 раза более яркие непреднамеренные радиоволны по сравнению с первым поколением. Причем эти уровни потенциально превышают международные регулируемые пороговые значения помех, установленные для преднамеренных излучений, и даже более мягкие стандарты наземной электромагнитной совместимости.

Исследователи подчеркивают, что, хотя спутники второго поколения были разработаны для улучшения связи и предоставления услуг связи, непреднамеренные радиоизлучения представляют собой растущую угрозу целостности астрономических наблюдений.

Ранее в США запретили запуски ракет Falcon 9 компании Starlink из-за технических проблем.

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