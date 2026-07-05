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Наука

Работу одной области мозга связали с гипертонией

СirRes: работа одного участка ствола мозга может вызывать устойчивую гипертонию
Shutterstock

Ученые из Оклендского университета обнаружили в мозге область, которая может напрямую повышать артериальное давление. Исследователи считают, что именно она поддерживает лекарственно устойчивую гипертонию у некоторых людей, а ее активность связана с дыханием. Результаты работы опубликованы в журнале Circulation Research.

Речь идет о латеральной парафациальной области — небольшом участке ствола мозга, который участвует в форсированном выдохе, например во время кашля, смеха или физических нагрузок. Обычно эта зона координирует работу мышц живота, помогающих быстро вытолкнуть воздух из легких. Однако новое исследование показало, что она также связана с нервными путями, регулирующими тонус кровеносных сосудов.

Эксперименты показали, что при гипертонии эта область становится чрезмерно активной. Когда ученые искусственно подавляли ее работу, артериальное давление снижалось до нормальных значений.

По словам исследователей, это не означает, что смех или физические упражнения напрмую вызывают гипертонию. Скорее, у некоторых людей мозг может постоянно находиться в режиме, связанном с форсированным дыханием. Такая повышенная активность характерна, например, при синдроме обструктивного апноэ сна, когда дыхание многократно прерывается во время сна.

Ученые также выяснили, что латеральная парафациальная область получает сигналы от каротидных телец — небольших образований в области шеи, контролирующих уровень кислорода в крови. Поскольку они находятся вне мозга, воздействовать на них значительно проще, чем на сами нервные структуры.

Авторы предполагают, что подавление чрезмерной активности каротидных телец может стать новым способом лечения гипертонии, особенно у пациентов, у которых повышенное давление связано с нарушениями дыхания. Пока метод требует дальнейших исследований и не заменяет существующую терапию, однако открытие предлагает новое объяснение того, почему у части людей гипертонию так сложно контролировать.

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