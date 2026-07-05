Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Наука

Тактильные ощущения от чашки влияют на вкус кофе, выяснили ученые

MR: кофе в шероховатой чашке кажется кислее
Taras Grebinets/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Тюо (Япония) выяснили, что тактильные ощущения от чашки могут влиять на восприятие вкуса кофе. В частности, текстура держателя способна изменить то, насколько кислым кажется напиток. Результаты исследования опубликованы в Multisensory Research.

Ранее исследования уже показывали, что на вкус кофе могут влиять цвет, форма и материал чашки. Однако до сих пор оставалось неясно, какую роль играют исключительно тактильные ощущения, не связанные со зрением или контактом губ с посудой.

Чтобы это проверить, исследователи изготовили два бумажных держателя для стаканов: один с шероховатой поверхностью из наждачной бумаги, другой — гладкий, из крафт-бумаги. В оба стакана наливали одинаковый черный кофе температурой 68 °C.

В эксперименте приняли участие 92 добровольца. С завязанными глазами они поочередно пробовали кофе из обоих стаканов, различавшихся только текстурой держателя.

Оказалось, что участники, которые сначала держали стакан с шероховатым держателем, а затем с гладким, чаще отмечали, что второй кофе был менее кислым. Если же порядок менялся, такого эффекта не наблюдалось. По мнению авторов, шероховатая поверхность может бессознательно ассоциироваться с более выраженной кислотностью, тогда как гладкая — с более мягким вкусом. Эти тактильные ассоциации способны влиять на восприятие напитка, даже если его состав остается неизменным.

Исследователи считают, что результаты могут найти практическое применение при разработке чашек и держателей, которые помогут подчеркнуть определенные вкусовые качества кофе без изменения самого напитка.

Ранее врач рассказала, что кофе может помочь при мигрени.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как уволить сотрудника на испытательном сроке, чтобы не встретиться в суде
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!