Тактильные ощущения от чашки влияют на вкус кофе, выяснили ученые

Ученые из Университета Тюо (Япония) выяснили, что тактильные ощущения от чашки могут влиять на восприятие вкуса кофе. В частности, текстура держателя способна изменить то, насколько кислым кажется напиток. Результаты исследования опубликованы в Multisensory Research.

Ранее исследования уже показывали, что на вкус кофе могут влиять цвет, форма и материал чашки. Однако до сих пор оставалось неясно, какую роль играют исключительно тактильные ощущения, не связанные со зрением или контактом губ с посудой.

Чтобы это проверить, исследователи изготовили два бумажных держателя для стаканов: один с шероховатой поверхностью из наждачной бумаги, другой — гладкий, из крафт-бумаги. В оба стакана наливали одинаковый черный кофе температурой 68 °C.

В эксперименте приняли участие 92 добровольца. С завязанными глазами они поочередно пробовали кофе из обоих стаканов, различавшихся только текстурой держателя.

Оказалось, что участники, которые сначала держали стакан с шероховатым держателем, а затем с гладким, чаще отмечали, что второй кофе был менее кислым. Если же порядок менялся, такого эффекта не наблюдалось. По мнению авторов, шероховатая поверхность может бессознательно ассоциироваться с более выраженной кислотностью, тогда как гладкая — с более мягким вкусом. Эти тактильные ассоциации способны влиять на восприятие напитка, даже если его состав остается неизменным.

Исследователи считают, что результаты могут найти практическое применение при разработке чашек и держателей, которые помогут подчеркнуть определенные вкусовые качества кофе без изменения самого напитка.

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