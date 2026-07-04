Врач назвала способы избежать мигрени на отдыхе за городом

Врач Романюк: до поездки на природу людям с мигренью нужно начать прием магния

Перед началом загородного отдыха пациентам с мигренью нужно заранее начать прием магния, а также не забыть пополнить аптечку назальным спреем с триптанами, ибупрофеном и препаратами от тошноты. Об этом «Газете.Ru» рассказала Валентина Романюк, врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

Невролог предупредила, что городские жители чаще более остро реагируют на изменение погодных условий по сравнению с сельскими. Для людей с мигренью поездки на природу представляют особый риск – мозг острее реагирует на колебания давления, влажности и температуры.

По словам медика у 50% людей с мигренью уровень магния в организме (и в клетках мозга) порой бывает ниже, чем у тех, кто эти заболеванием не страдает. Магний помогает регулировать возбудимость нервной системы и тонус сосудов — а именно спазмы сосудов часто и запускают приступ.

Чтобы снизить риск головной боли, врач советует заранее начать прием магния в дозировке 400 мг/сут. Такой способ может уменьшить вероятность приступа в долгосрочной перспективе, однако не подходит для экстренного купирования боли.

«После консультации с врачом рекомендуется приобрести триптаны (например суматриптан 50 мг, назальный спрей). Такие препараты снимают боль в 70% случаев за два часа. Однако они опускаются только по рецепту, а частота приема ограничена 10 днями в месяц», – отмечает Романюк.

Для купирования легких болей врач советует приобрести нестероидные противовоспалительные средства – ибупрофен 400 мг или напроксен. Симптоматическая терапия также вклбчает метоклопрамид (в форме «Церукала» 10 мг), он эффективно снимает тошноту и рвоту.

Врач напомнила, что для людей с мигренью важно иметь возможность принять горизонтальное положение, наложить холодный компресс и ограничить воздействие света, особенно в первые 15 минут после начала приступа.

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