В «Роскосмосе» сообщили о завершении заправки корабля «Союз МС-29»

Заправка пилотируемого корабля «Союз МС-29» завершена. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» в Telegram-канале.

В настоящее время специалисты проводят подготовку к следующим работам, включая укладку доставляемых грузов, проверку герметичности люков, монтаж экранно-вакуумной теплоизоляции, контрольное взвешивание и стыковку с переходным отсеком.

«Впереди у космонавтов «Роскосмоса» и астронавтов NASA заключительная «примерка» корабля, во время которой экипаж знакомится с размещением доставляемых грузов и тестирует работоспособность бортовых систем», — говорится в публикации.

В пресс-службе уточнили, что старт намечен на 14 июля.

До этого стало известно, что «Роскосмос» планирует запустить АЭС на Луне до 2036 года. Станция обеспечит энергией потенциальную лунную базу и позволит запустить добычу полезных ископаемых. Эксперты отмечают малую мощность разрабатываемого реактора и сложности, связанные с его эксплуатацией в условиях отсутствия атмосферы. При этом США планируют запустить свою установку на шесть лет раньше.

Ранее «Роскосмос» показал видеотрансляцию выхода российских космонавтов из МКС.