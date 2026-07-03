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Наука

Как будет выглядеть клон мамонта, которого должны получить в 2028 году, рассказал ученый

Генетик Крутовский: клон мамонта будет больше похож на гибрид азиатского слона и мамонта
Андрей Белавин

Ученые американской биотехнологической компании Colossal Biosciences планируют получить клон мамонта в 2028 году. Однако, как рассказал «Газете.Ru» генетик, профессор СФУ и Геттингенского университета Константин Крутовский, это будет не точная копия мамонта, а гибрид азиатского слона и мамонта.

«Черновые неполные сборки геномных последовательностей ДНК публиковались учеными еще в 2008 и 2015 годах. Однако важнейший прорыв произошел в июле 2024 года, когда международная группа ученых впервые реконструировала почти полную нуклеотидную последовательность хромосом мамонта с большой точностью», — объяснил Крутовский.

Расшифрованный геном позволит людям не столько клонировать мамонта, сколько получить генномодифицированную версию слона, которая будет максимально похожа на вымершее животное.

«Поскольку нуклеотидная последовательность генома уже есть в открытом доступе, то исследования сместились от расшифровки генома к практическому редактированию генома и попыткам возродить фенотип мамонта. Ученые планируют не клонировать мамонта в чистом виде (что невозможно из-за фрагментации древней ДНК), а создать гибрид азиатского слона и мамонта, несущий от 65 до 85 ключевых арктических генов, отвечающих за морозостойкость, подкожный жир, шерсть и так далее. Colossal Biosciences официально заявляет о намерении получить первого живого «мамонтенка» уже к 2028 году», — объяснил Крутовский.

В России местом проведения работ по клонированию мамонта должен стать всемирный центр мамонта. Его строительство намечено на 2027 год, проект реализован в рамках десятилетия науки и технологий, учрежденного президентом РФ. Цель проекта — создание интеграционной модели, соединяющей науку, образование, культуру и туризм для развития Арктики.

Ранее сообщалось о планах создания банка геномов исчезающих видов в США.

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