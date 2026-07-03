Почему офисные сотрудники часто страдают от изжоги, рассказал врач

Изжога встречается у офисных служащих в разы чаще, чем у представителей других профессий. Стресс, а также длительное сидение в неправильной, сгорбленной позе перед монитором приводит к повышению внутрибрюшного давления, что и вызывает изжогу, — рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

«Ключевой механизм, защищающий пищевод от агрессивного содержимого желудка — это нижний пищеводный сфинктер (НПС). Его тонус и правильная работа — основа нашего комфорта после еды. Длительное сидение в неправильной, сгорбленной позе перед монитором приводит к повышению внутрибрюшного давления. Представьте себе, что ваш желудок — это воздушный шарик. Если вы на него давите извне (а именно это происходит при сжатии брюшной полости), давление внутри растет. В норме НПС должен удерживать это давление, но при постоянном перегрузке его мышцы ослабевают и перестают справляться. В результате возникает так называемый «стресс-рефлюкс» — заброс содержимого желудка в пищевод, который происходит не из-за еды, а из-за резкого или хронического повышения внутрибрюшного давления», — объяснила врач.

Причем чем дольше человек находится в сидячем положении, тем сильнее становится этот эффект. Если добавить сюда фактор ожирения (особенно абдоминального типа, который тоже часто является спутником сидячей работы), то риск возрастает многократно.

«Понимание этого механизма дает нам ключ к профилактике и лечению, который не требует назначения дорогостоящих лекарственных средств. Конечно, базовая коррекция образа жизни составляет основу: отказ от курения и алкоголя, нормализация массы тела, дробное питание. Но для офисного работника этого недостаточно. Важно следить за осанкой, делать регулярные перерывы, и не есть второпях», — заключила доктор.

Ранее врач рассказал, что делать, если на работе давление повышается, а дома становится нормальным.