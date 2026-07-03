Какие исследования будут проводить во Всемирном центре мамонта, рассказал ученый

В 2027 году в Якутии планируют построить Всемирный центр мамонта, который может стать центром международных исследований по изучению вымершего животного. Как рассказал «Газете.Ru» Максим Чапрасов, заведующий музеем-лабораторией мамонта Северо-восточного федерального университета (СВФУ), где и хранятся некоторые найденные в мерзлоте образцы, там будут изучать морозоустойчивость мамонта, вирусы, которые могут представлять угрозу для людей, а также пытаться воссоздать вымершее животное.

«В центре будут построены научные базы нового поколения: криохранилище, специализированные лаборатории, цифровой центр данных и полевые станции. Все это позволит развивать науку в России, тем более что наши работы далеко не ограничиваются возрождением мамонта. Многие исследования, которые проводятся в рамках десятилетия науки, важны, потому что информация, которую мы получаем из вечной мерзлоты, сохраняет данные о прошлом. В будущем она будет использоваться в различных сферах. Например, мы установили, что кровь мамонта обладает криопротекторными свойствами. В ней было много солей, которые помогали им не замерзать. Если изучить этот механизм, можно было бы создать условия для выращивания морозоустойчивых пород животных. Ведь вопрос адаптации касается не только мамонтов, но и лошадей, бизонов и других», — рассказал Чапрасов.

Кроме того, в останках мамонтов находятся и древние вирусы, которые могут представлять угрозу для человечества в случае таяния вечной мерзлоты. Их изучение поможет избежать пандемий в будущем.

«Жизнеспособные бактерии, найденные в мерзлоте, уже применяются в качестве биологически активных добавок и для ликвидации разливов нефтепродуктов. Мерзлота начала таять более 10 тысяч лет назад, и постепенно ее содержимое попадает в экосистему. Это большой резервуар органики. Арктика теплеет быстрее, потому что при таянии мерзлоты выделяются кислотные газы и метан, а также активизируются бактерии. Мы с коллегами-метробиологами активно работаем над выявлением потенциальных рисков. Например, в Якутии найдены гигантские вирусы, которые называют зомби-вирусами. Они паразитируют на наноклеточных организмах, заставляя их производить новые вирусные частицы. Эти вирусы могут представлять угрозу для человека, если они попадут в опасные для нас генетические структуры», — отметил Чапрасов.

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