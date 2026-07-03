Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
 (обновлено  )
Наука

Российские ученые поняли, почему белки, вызывающие болезнь Паркинсона, устойчивы к иммунитету

В РАН нашли причину иммунной устойчивости связанных с болезнью Паркинсона белков
Shutterstock/FOTODOM

Исследователи Института цитологии Российской академии наук (ИНЦ РАН) нашли причину устойчивости к иммунитету амилоидных фибрилл, накапливающихся в организме при болезни Паркинсона. Оказалось, что плотное макромолекулярное окружение, характерное для клеток и тканей, может снижать эффективность разрушения амилоидных фибрилл ферментами иммунной системы. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ИНЦ РАН.

Амилоидные фибриллы представляют собой упорядоченные белковые агрегаты, накопление которых приводит клеточной гибели и поэтому ассоциировано с развитием ряда тяжелых нейродегенеративных и системных заболеваний, например, с болезнью Паркинсона. Одним из перспективных направлений антиамилоидной терапии считается разрушение зрелых амилоидных агрегатов, в том числе с участием ферментов иммунной системы. Однако результаты, получаемые в лабораторных экспериментах с разбавленными растворами, не всегда могут быть напрямую перенесены на человеческий организм, где амилоидные фибриллы находятся в условиях макромолекулярной скученности.

Ученые решили проверить, влияет ли плотное молекулярное окружение на способность ферментов разрушать амилоидные фибриллы, формирующие патологические агрегаты в мозге при болезни Паркинсона.

Оказалось, что макромолекулярная скученность не просто подавляет активность ферментов, а ограничивает их доступ к поверхности крупных амилоидных агрегатов и стабилизирует сами фибриллы. В разбавленной среде продукты деградации по-разному изменяли жизнеспособность клеток, тогда как в условиях скученности эти эффекты частично нивелировались.

«Полученные данные показывают, что плотная биологическая среда может формировать своеобразный барьер, защищающий амилоидные фибриллы от ферментативного разрушения, что может приводить к существенным различиям в эффективности антиамилоидного воздействия протеаз «в пробирке» и в живой ткани», — пояснила ведущий научный сотрудник Лаборатории структурной динамики, стабильности и фолдинга белков ИНЦ РАН Анна Сулацкая.

Этот вывод серьезно повлияет на разработку новых лекарств от болезни Паркинсона.

Ранее учёные связали сбой в «системе очистки» мозга с развитием болезни Альцгеймера.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
14 фильмов-путешествий, после которых захочется паковать чемоданы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!