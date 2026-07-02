Назван признак болезни Альцгеймера, который предшествует нарушению памяти

Ученые из Техасского университета A&M выяснили, что проблемы с когнитивной гибкостью — неспособность адаптироваться к новым условиям — могут появляться за несколько месяцев до ухудшения памяти при болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследователи изучили мышиную модель болезни Альцгеймера, у которой в мозге накапливаются бета-амилоидные бляшки — один из характерных признаков заболевания. Они обнаружили, что животные начинали хуже адаптироваться к изменению правил поведения еще до того, как у них проявлялись нарушения пространственной памяти.

Когнитивная гибкость — это способность мозга менять стратегию поведения, усваивать новую информацию и приспосабливаться к изменяющимся условиям. В эксперименте мышей сначала обучали получать вознаграждение за определенное действие, а затем меняли правила. Здоровые животные быстро перестраивались, тогда как мыши с признаками болезни Альцгеймера продолжали придерживаться прежней стратегии, несмотря на то что она больше не приносила результата.

Дальнейший анализ показал, что ранние нарушения сопровождались повышенной активностью нейронов в медиальной префронтальной коре — области мозга, отвечающей за принятие решений и гибкость поведения. Одновременно снижалась активность холинергических интернейронов, которые участвуют в обучении и адаптации.

Ученые также обнаружили, что искусственное подавление гиперактивности этой нейронной сети улучшало когнитивную гибкость животных и уменьшало накопление бета-амилоида в мозге. По мнению авторов, это указывает на возможную роль аномальной активности нейронов в развитии болезни.

Исследователи считают, что оценка когнитивной гибкости может помочь выявлять самые ранние изменения, связанные с болезнью Альцгеймера, когда нарушения памяти еще отсутствуют. Однако они подчеркивают, что результаты получены на животных и требуют подтверждения в исследованиях с участием людей.

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