Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Наука

Назван признак болезни Альцгеймера, который предшествует нарушению памяти

NatCom: неспособность адаптироваться к новому может говорить о болезни Альцгеймера
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Техасского университета A&M выяснили, что проблемы с когнитивной гибкостью — неспособность адаптироваться к новым условиям — могут появляться за несколько месяцев до ухудшения памяти при болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследователи изучили мышиную модель болезни Альцгеймера, у которой в мозге накапливаются бета-амилоидные бляшки — один из характерных признаков заболевания. Они обнаружили, что животные начинали хуже адаптироваться к изменению правил поведения еще до того, как у них проявлялись нарушения пространственной памяти.

Когнитивная гибкость — это способность мозга менять стратегию поведения, усваивать новую информацию и приспосабливаться к изменяющимся условиям. В эксперименте мышей сначала обучали получать вознаграждение за определенное действие, а затем меняли правила. Здоровые животные быстро перестраивались, тогда как мыши с признаками болезни Альцгеймера продолжали придерживаться прежней стратегии, несмотря на то что она больше не приносила результата.

Дальнейший анализ показал, что ранние нарушения сопровождались повышенной активностью нейронов в медиальной префронтальной коре — области мозга, отвечающей за принятие решений и гибкость поведения. Одновременно снижалась активность холинергических интернейронов, которые участвуют в обучении и адаптации.

Ученые также обнаружили, что искусственное подавление гиперактивности этой нейронной сети улучшало когнитивную гибкость животных и уменьшало накопление бета-амилоида в мозге. По мнению авторов, это указывает на возможную роль аномальной активности нейронов в развитии болезни.

Исследователи считают, что оценка когнитивной гибкости может помочь выявлять самые ранние изменения, связанные с болезнью Альцгеймера, когда нарушения памяти еще отсутствуют. Однако они подчеркивают, что результаты получены на животных и требуют подтверждения в исследованиях с участием людей.

Ранее ученые выяснили, у каких людей недосыпание сильнее ускоряет старение мозга.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Чем опасен алкоголь в жару и как прийти в себя после застолья. Объясняет нарколог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!