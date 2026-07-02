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Наука

Ученые нашли сценарий, при котором Земля переживет гибель Солнца

Nature: Земля сможет пережить гибель Солнца путем смены орбиты
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Сент-Эндрюс выяснили, что гигантская экзопланета WD 1856 b смогла пережить гибель своей звезды, изменив орбиту и приблизившись к «остывшему» светилу. Это уникальное событие помогает понять, что произойдет с планетами Солнечной системы после превращения Солнца в белый карлик. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

С помощью космического телескопа JWST астрономы впервые исследовали атмосферу планеты, обращающейся вокруг белого карлика — плотного остатка звезды, подобной Солнцу. Примерно через пять миллиардов лет такой же этап эволюции предстоит пройти и нашему светилу.

Наблюдения показали, что WD 1856 b оказалась значительно горячее, чем предполагали ученые. Вместо ожидаемых −113 °C температура атмосферы достигает около 126 °C. Кроме того, планета оказалась примерно в семь раз массивнее Юпитера, хотя лишь немного уступает ему по размерам.

По мнению исследователей, такие характеристики свидетельствуют о том, что после превращения звезды в белый карлик планета изменила свою орбиту, приблизилась к звездному остатку и вновь разогрелась. Одной из возможных причин этого называют гравитационное влияние расположенной неподалеку двойной звезды.

Авторы считают, что результаты показывают: гибель звезды не обязательно означает уничтожение всех ее планет. Некоторые из них способны пережить этот этап, изменить орбиту и фактически начать «вторую жизнь» уже вокруг белого карлика.

Это открытие важно и для понимания будущего Солнечной системы. Когда Солнце превратится в красный гигант, Меркурий и Венера, вероятнее всего, будут поглощены, а судьба Земли остается предметом дискуссий. Если наша планета переживет этот этап, она также может оказаться на новой орбите вокруг белого карлика.

Ранее ученым запретили «самовольно» контактировать с пришельцами.

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