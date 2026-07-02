Китай успешно запустил спутник для мониторинга океанической среды

Китай успешно вывел на заданную орбиту новый океанографический спутник Haiyang-2E. Об этом сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

«2 июля в 7:46 ракета-носитель CZ-4C стартовала с космодрома Цзюцюань, успешно выведя на заданную орбиту спутник Haiyang-2E. Запуск признан успешным», — говорится в заявлении.

Спутник Haiyang-2E будет использоваться для обеспечения защиты морских прав, предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий, освоения океанических ресурсов, а также проведения научных океанологических исследований.

До этого сообщалось, что китайская компания Galactic Energy успешно вывела на орбиту четыре телекоммуникационных спутника Tianqi («Тяньци»). Спутники Tianqi 37–40 будут задействованы в реализации международного проекта интернета вещей под названием Xiwang («Надежда»). Компания Galactic Energy ведет работы по организации предоставления потребительских услуг через электронные устройства в автомобилях и портативных гаджетах.

Ранее в Китае рассказали о создании космического корабля для полетов на Луну.