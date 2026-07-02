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Наука

Найден быстрый способ восстановить суставной хрящ без операции

UC: новый метод позволяет восстановить суставной хрящ с помощью инъекции
fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи Университета Колорадо (UC) разработали метод, позволяющий восстановить пораженный остеоартритом сустав с помощью инъекции — без замены сустава на протез.

Работу возглавила профессор кафедры химической и биологической инженерии Стефани Брайант. Команда исследует два параллельных подхода. Первый — инъекция уже одобренного FDA препарата в специальной системе микрочастиц: по предварительным данным, такой метод позволяет восстановить суставную поверхность за четыре-восемь недель. Второй — введение инженерных белков артроскопически, то есть через минимальный разрез, с целью стимуляции регенерации хряща и подлежащей кости.

Остеоартрит поражает сотни миллионов людей по всему миру и является одной из ведущих причин инвалидизации у людей старше 50 лет. Стандартное лечение на поздних стадиях — тотальное эндопротезирование, то есть замена сустава металлическим или полимерным имплантом. Эта операция сопряжена с рисками, длительной реабилитацией и ограниченным сроком службы протеза. Возможность обойтись без замены сустава принципиально меняет терапевтические перспективы.

Клинические испытания на людях планируются через 18 месяцев. Коммерциализацией занимается компания Renovare Therapeutics Inc.

Ранее медики нашли альтернативу хирургической замене коленного сустава.

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