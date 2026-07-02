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Наука

Крошечная находка полностью изменила представление о наших древнейших предках

JVP: зубы древнейшего примата возрастом 65,9 млн лет найдены на юге США
Dr. Stephen Chester

Зубы Purgatorius — древнейшего известного примата, жившего вскоре после массового вымирания — найдены в Денверском бассейне в штате Колорадо: это самое южное из известных мест обитания существа, которое по размеру едва достигало кончика пальца новорожденного. Находку описали в Journal of Vertebrate Paleontology (JVP).

Стивен Честер из Бруклинского колледжа CUNY и его коллеги из Денверского музея природы и науки обнаружили зубы возрастом 65,9 млн лет при просеивании осадочных пород. Именно этот метод — промывка и просеивание большого объема грунта через сита с мелкой ячейкой — позволяет находить миниатюрные окаменелости, которые легко пропустить при стандартном осмотре обнажений.

До этой находки Purgatorius был известен только с более северных территорий — Монтаны и Канады. Находка в Колорадо расширяет ареал обитания существа примерно на 1000 км к югу, что указывает на большую экологическую гибкость древнейших приматов после мелового вымирания. Авторы также полагают, что колорадские образцы могут принадлежать новому виду Purgatorius, хотя для окончательного вывода необходимы дополнительные ископаемые остатки.

Размеры найденных зубов сопоставимы с кончиком пальца новорожденного. Purgatorius, судя по всему, питался насекомыми и мягкими растениями; его мелкие размеры позволяли скрываться от хищников в густой растительности.

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