Ученые подтвердили идею, высказанную Фрейдом 130 лет назад

Психоаналитические концепции Зигмунда Фрейда оказались совместимы с современной нейронаукой: норвежские исследователи из Университета Осло показали, что предсказывающая модель мозга точно воспроизводит ключевые идеи психоанализа. Работа опубликована в журнале Entropy.

Психолог Эрик Стэники с коллегами сопоставили так называемую парадигму предсказания — доминирующую концепцию в нейронауке — с понятийным аппаратом классического психоанализа. Согласно предсказывающей модели, мозг не пассивно обрабатывает сигналы органов чувств, а постоянно генерирует прогнозы о внешнем мире и корректирует их при расхождении с реальностью. Именно этот механизм, по мнению авторов, соответствует тому, что Фрейд называл проекцией и переносом.

Фрейдовская проекция — приписывание собственных переживаний или мыслей внешним объектам — описывается в рамках новой модели как «перцептуальный вывод»: мозг воспринимает мир через призму уже имеющихся внутренних представлений. Активный вывод — то, как мозг меняет среду, чтобы сократить расхождение между прогнозом и реальностью, — соответствует фрейдовскому понятию действия как способа справиться с тревогой.

Отдельное место в статье занимает интерпретация психических расстройств. Авторы предлагают рассматривать их как ситуации, когда предсказательные модели мозга становятся слишком жесткими и перестают обновляться под влиянием нового опыта. Это согласуется с психоаналитическими идеями о неврозе как застрявших, повторяющихся паттернах поведения. Так, психоанализ и нейронаука описывают одни и те же явления на разных языках, считают исследователи.

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